26 февраля 2024, 11:02
Трамплин с десятками стоявших на нем людей рухнул в Тюмени
Mash: в Тюмени обрушился трамплин с людьми на соревновании «Битва на Туре»
Трамплин с людьми упал во время соревнований по сноубордингу «Битва на Туре» в Тюмени. Участники в этот момент делали общую фотографию. Кадры падения попали на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
На кадрах видно, как множество людей стоит на вершине трамплина. Кроме того, на подходе еще несколько человек, которые взбирались по склону. В тот момент, когда они дошли до точки назначения, трамплин резко обрушился на землю.
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По данным канала, участники хотели сделать совместное фото. На сайте турнира указали, что в основе трамплина лежит 110-тонный металлический каркас. Также отметили, что в результате несчастного случая никто не пострадал.
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Тюмень
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