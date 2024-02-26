Происшествия 26 февраля 2024, 11:02 Трамплин с десятками стоявших на нем людей рухнул в Тюмени Mash: в Тюмени обрушился трамплин с людьми на соревновании «Битва на Туре» РИА «Новости»

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Трамплин с людьми упал во время соревнований по сноубордингу «Битва на Туре» в Тюмени. Участники в этот момент делали общую фотографию. Кадры падения попали на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как множество людей стоит на вершине трамплина. Кроме того, на подходе еще несколько человек, которые взбирались по склону. В тот момент, когда они дошли до точки назначения, трамплин резко обрушился на землю.

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По данным канала, участники хотели сделать совместное фото. На сайте турнира указали, что в основе трамплина лежит 110-тонный металлический каркас. Также отметили, что в результате несчастного случая никто не пострадал.

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