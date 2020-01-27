27 января 2020, 11:08
Трамп выразил соболезнования семье Коби Брайанта
Дональд Трамп, президент США, в социальных сетях выразил соболезнования семье Коби Брайанта в связи его смертью. Баскетболист погиб авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочкой, написала «Свободная пресса».
Трамп сообщил, что Брайант был только в начале своей спортивной карьеры и жизненного пути.
«Он очень любил свою семью и имел такую сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более опустошающим. Мы с Меланией направляем наши самые теплые соболезнования жене Ванессе и замечательной семье Брайантов. Пусть Бог будет со всеми вами!», — заявил президент.
В разбившемся вертолете находились девять человек. Все они погибли.