Трамп выразил соболезнования семье Коби Брайанта

Трамп сообщил, что Брайант был только в начале своей спортивной карьеры и жизненного пути.

«Он очень любил свою семью и имел такую сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более опустошающим. Мы с Меланией направляем наши самые теплые соболезнования жене Ванессе и замечательной семье Брайантов. Пусть Бог будет со всеми вами!», — заявил президент.

В разбившемся вертолете находились девять человек. Все они погибли.