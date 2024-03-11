Происшествия 11 марта 2024, 10:14 Трактористу с Урала грозит уголовное дело после чистки снега Пьяного тракториста без прав задержали за чисткой снега в Свердловской области ГИБДД Свердловской области / Telegram

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В Свердловской области инспекторы ГИБДД поймали тракториста в состоянии алкогольного опьянении без водительских прав. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным следствия, мужчину остановили для проверки документов днем 10 марта в селе Городище Байкаловского района. Автоинспекторы заметили внешние признаки опьянения, что позже подтвердила проверка. Также выяснилось, что тракториста ранее лишили прав за аналогичное правонарушение.

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Водитель рассказал, что пил спиртные напитки дома, а после решил почистить снег возле жилых домов. Сейчас тракториста отстранили от управления, а его транспорт задержали и поместили на специализированную стоянку.

«В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет, а также конфискация транспорта», — объяснили в ведомстве.

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