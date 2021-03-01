Тракториста будут судить за ДТП, в котором погибли четыре человека

В Ставропольском крае под суд пойдет тракторист из Александровского района. Он обвиняется в том, что спровоцировал аварию, в которой погибли четыре человека.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию краевой прокуратуры, трагедия произошла на трассе Ставрополь — Минеральные Воды 31 декабря прошлого года. Возле села Александровское местный тракторист при повороте с трассы не стал уступать дорогу Peugeot, который ехал по встречной полосе.

При столкновении трактора и легкового автомобиля погибли четыре человека, находившиеся в иномарке. Среди них — 15-летний подросток.

Уголовное дело будет рассматривать суд.