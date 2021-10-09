Тракторист устроил гонки с полицией по улицам Томска

Житель Томска решил погонять по городу на тракторе. Горожане, заметившие лихача, решили, что он пьян, и сообщили об этом в ГИБДД. Правоохранители тут же отправились его задерживать, но тракторист попытался уйти от погони. Об этом написал Пятый канал.

Полицейские настигли нарушителя на Иркутском тракте, но водитель отказался останавливаться по их требованию и попытался скрыться. Сотрудники ДПС устроили погоню за трактористом. Они петляли за ним по улицам около 10 минут, пока любитель быстрой езды не заехал в лес, где врезался в березку.

Погоню за томским трактористом сняли на видео очевидцы. Кадры появились в социальных сетях.

Водителя все-таки задержали. Им оказался 29-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции. В МВД проводят проверку.

Ранее в Тюмени девушка попала под колеса эвакуатора, перебегая дорогу в неположенном месте. Этот момент попал на видео.