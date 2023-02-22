Происшествия 22 февраля 2023, 11:28 Тракторист случайно снес памятник Штиглицу в Новом Петергофе Снегоуборочный трактор снес памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе

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Ночью в Новом Петергофе случайно снесли бронзовый памятник барону Александру Штиглицу. Водитель трактора во время уборки снега не рассчитал маневр и сбил скульптуру вместе с постаментом, рассказала «Фонтанка».

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Памятник стоял на привокзальной площади Нового Петергофа. Ночью 22 февраля трактор расчищал вокруг него снег и в какой-то момент не вписался в небольшое расстояние между навалом и скульптурой. Аварию показал Telegram-канал «Мегаполис». На землю рухнул и сам бронзовый памятник, и его гранитный постамент.

Telegram Telegram Telegram Telegram

В пресс-службе администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга журналистам сказали, что серьезных повреждений на памятнике не нашли, но на всякий случай передали специалистам на диагностику. Его приведут в порядок и вернут на место.

Памятник известному финансисту, промышленнику и меценату барону Александру Штиглицу скульптора Яна Неймана поставили в Новом Петергофе в 2009 году. Он известен как первый управляющий Государственного банка, основатель Центрального училища технического рисования, музея прикладного искусства Санкт-Петербургской Государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, суконной и льнопрядильной фабрики в Нарве, успешный банкир.