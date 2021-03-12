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    12 марта 2021, 15:18

    Тракторист помял несколько машин в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Тракторист устроил ДТП в Санкт-Петербурге. Он помял пять припаркованных машин. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на очевидца происшествия.

    По его словам, трактор сначала спокойно ехал по улице, а потом внезапно выехал на встречную полосу и заехал на парковку. Там он протаранил пять машин и дорожный знак.

    По словам очевидцев, от водителя трактора пахло спиртным. Один из владельцев пострадавшего автомобиля рассказал, что воспользуется страховкой для покрытия ущерба.