Тракторист помял несколько машин в Санкт-Петербурге

Тракторист устроил ДТП в Санкт-Петербурге. Он помял пять припаркованных машин. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на очевидца происшествия.

По его словам, трактор сначала спокойно ехал по улице, а потом внезапно выехал на встречную полосу и заехал на парковку. Там он протаранил пять машин и дорожный знак.

По словам очевидцев, от водителя трактора пахло спиртным. Один из владельцев пострадавшего автомобиля рассказал, что воспользуется страховкой для покрытия ущерба.