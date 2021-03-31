Тракторист насмерть засыпал опилками 7-летнюю девочку в Кировской области

Тракторист засыпал семилетнюю девочку опилками на ферме в Кировской области. В результате она погибла. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на на сайт Следственного комитета.

Уточняется, что девочка пришла к родителям на работу. Ее не заметил тракторист, который собирал опилки. Он случайно завалил ребенка опилками, в результате девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».