facebook_pixel
    21 июня 2022, 22:16

    Мужчина погиб под колесами своего трактора на Урале

    Артур Блянихов

    В Челябинской области местный тракторист погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Сельхозработник в поле в районе деревни Березовка пытался при помощи пускового устройства завести свой заглохший трактор, но не убедился в том, что соблюдены все меры безопасности», — рассказал инсайдер.

    По его словам, трактор завелся и начал движение, придавив 55-летнего водителя насмерть. Сотрудники СК проводят проверку после смерти тракториста.