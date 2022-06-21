Мужчина погиб под колесами своего трактора на Урале

В Челябинской области местный тракторист погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Сельхозработник в поле в районе деревни Березовка пытался при помощи пускового устройства завести свой заглохший трактор, но не убедился в том, что соблюдены все меры безопасности», — рассказал инсайдер.

По его словам, трактор завелся и начал движение, придавив 55-летнего водителя насмерть. Сотрудники СК проводят проверку после смерти тракториста.