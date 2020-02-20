20 февраля 2020, 16:55
Трактор въехал в остановку с пассажирами в Нефтеюганске
В Нефтеюганске в 9-м микрорайоне на остановке «Городской суд» трактор снес остановочный павильон. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на местный паблик «ВКонтакте».
Во время происшествия на остановке находились люди. Один мужчина пострадал. Его оперативно доставили в больницу и уже отпустили.
Сотрудники ГИБДД сообщили предварительную причину инцидента — водитель не справился с управлением, выполняя дорожные работы.