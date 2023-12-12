Происшествия 12 декабря 2023, 09:56 Трактор в Якутии провалился под лед. Люди не успели выйти МЧС: в Якутии на реке Лене провалился под лед трактор с двумя людьми Пресс-служба МЧС

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Рядом с Якутском на реке Лена трактор провалился под лед толщиной 15 сантиметров. Двое людей не успели выйти из кабины и ушли под воду. На месте аварии началась поисковая операция, сообщило МЧС Республики Саха (Якутия).

Жители села Техтюр на тракторе выехали на замерзшую реку в неположенном месте в 10-12 километрах от Якутска. Толщина льда на этом участке составляла 15 сантиметров. Он треснул, и машина провалилась в холодную воду. Мужчины не успели выйти из кабины.

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«На данный момент спасателями проводятся работы по извлечению людей из трактора», — сообщили спасатели.

Кроме сотрудников МЧС и инспекторов Центра ГИМС на Лену съехались следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и представители администрации Мегино-Кангаласского района.

В Киренском районе пять лет назад трактор доставал провалившиеся под лед большегрузы и сам ушел под воду. МЧС обвинило администрацию в бездействии и игнорировании запрета на нелегальные ледовые переправы.