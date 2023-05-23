Происшествия 23 мая 2023, 18:13 Трактор упал в овраг в Пензенской области. Водитель пострадал

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ДТП произошло в Лопатинском районе Пензенской области. Там в овраг свалился трактор. Водитель получил серьезные травмы. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Авария случилась 21 мая в селе Суляевка. Водитель МТЗ-80 не справился с управлением, из-за чего трактор упал в овраг. Мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники органов начали проверку по факту случившегося.