Трактор развалился на несколько частей из-за ДТП в Зауралье | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Трактор развалился на несколько частей из-за ДТП в Зауралье

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло на дороге «Иртыш» в Варгашинском районе. Там столкнулись трактор и фура. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное ГИБДД.

Реклама

Авария произошла вечером 12 сентября. Водитель грузовика Scania двигался с прицепом. Он не смог выдержать подходящую дистанцию и врезался в трактор ЛТЗ-60АБ-10. Удар был настолько сильным, что трактор развалился на несколько частей. Его водитель получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

0 0 0 0 0 0