Трактор развалился на несколько частей из-за ДТП в Зауралье | 360°

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Трактор развалился на несколько частей из-за ДТП в Зауралье

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Серьезное ДТП произошло на дороге «Иртыш» в Варгашинском районе. Там столкнулись трактор и фура. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное ГИБДД.

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Авария произошла вечером 12 сентября. Водитель грузовика Scania двигался с прицепом. Он не смог выдержать подходящую дистанцию и врезался в трактор ЛТЗ-60АБ-10. Удар был настолько сильным, что трактор развалился на несколько частей. Его водитель получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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