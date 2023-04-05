Происшествия 05 апреля 2023, 11:32 Трактор перевернулся на востоке Москвы МК: тракторист пострадал в ДТП на востоке Москвы

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Необычное ДТП произошло утром 5 апреля на Измайловском бульваре в Москве. Там перевернулся трактор, водитель попал в больницу. Об этом сообщило издание «МК».

По данным группы в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в Измайлово», трактор и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке Измайловского бульвара и 5-й Парковой улицы.

Автор: Сергей Драгунов. Фото из группы «Подслушано в Измайлово» / «ВКонтакте»

Представители столичного главка МВД заявили, что пока не в курсе ситуации. По данным «МК», тракториста госпитализировали.

Все подробности случившегося уточняются.