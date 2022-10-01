Трактор перевернулся на северо-востоке Москвы | 360°

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Трактор перевернулся на северо-востоке Москвы

Источник сообщил о перевернувшемся тракторе на северо-востоке Москвы

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Авария с трактором произошла на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

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По словам собеседника, спецтехника перевернулась на Сельскохозяйственной улице. По предварительным данным, трактор перевернулся при наезде на бордюр.

В результате пострадал водитель.

В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что от наезда на бордюр трактор завалился на бок. На место уже прибыли сотрудники полиции для установления всех обстоятельств аварии.

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