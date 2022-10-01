Трактор перевернулся на северо-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 21:25 Поделиться Telegram

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Viber Трактор перевернулся на северо-востоке Москвы Источник сообщил о перевернувшемся тракторе на северо-востоке Москвы «360»

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Авария с трактором произошла на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

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По словам собеседника, спецтехника перевернулась на Сельскохозяйственной улице. По предварительным данным, трактор перевернулся при наезде на бордюр.

На опубликованных кадрах видно, что от наезда на бордюр трактор завалился на бок. На место уже прибыли сотрудники полиции для установления всех обстоятельств аварии.

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