Важное 17 марта 2024, 11:03 Трактор насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы Источник «360»: откатившийся трактор задавил мужчину на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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В Останкинском районе Москвы трактор откатился назад и зажал у ворот мужчину, сообщил источник «360». По предварительным данным, он погиб.

ДТП произошло на Прудовом проезде возле дома № 10. Мужчина, попавший под колеса трактора, потерял сознание.

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«Предварительно, погиб», — отметил собеседник «360».

На место ЧП выехали полиция и скорая помощь. Официально данные о произошедшем не подтверждали.