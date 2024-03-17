17 марта 2024, 11:03
Трактор насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы
Источник «360»: откатившийся трактор задавил мужчину на северо-востоке Москвы
В Останкинском районе Москвы трактор откатился назад и зажал у ворот мужчину, сообщил источник «360». По предварительным данным, он погиб.
ДТП произошло на Прудовом проезде возле дома № 10. Мужчина, попавший под колеса трактора, потерял сознание.
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«Предварительно, погиб», — отметил собеседник «360».
На место ЧП выехали полиция и скорая помощь. Официально данные о произошедшем не подтверждали.
ДТП
Москва
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