14 марта 2024, 10:20
Трактор и машина пострадали под Белгородом после атаки ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли Щетиновку, пострадали трактор и легковая машина
Украинские военные ударили по селу Щетиновка в Белгородской области, повреждения получила сельскохозяйственная техника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе под обстрел ВСУ попало село Щетиновка. Пострадавших нет. Есть прилет на территорию сельскохозяйственного предприятия, повреждения получили легковой автомобиль и трактор. Продолжается подворовой обход территории», — написал он.
Реклама
Ранее в четверг, 14 марта, под огнем ВСУ также оказался Белгород. В результате террористического удара националистов погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнял, что повреждения получили порядка 25 автомобилей, пять частных домов и здание одного из медицинских учреждений. На место выехали сотрудники подрядных компаний, чтобы закрыть тепловой контур.
ВСУ
Машины
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама