Происшествия 14 марта 2024, 10:20 Трактор и машина пострадали под Белгородом после атаки ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Щетиновку, пострадали трактор и легковая машина РИА «Новости»

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Украинские военные ударили по селу Щетиновка в Белгородской области, повреждения получила сельскохозяйственная техника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе под обстрел ВСУ попало село Щетиновка. Пострадавших нет. Есть прилет на территорию сельскохозяйственного предприятия, повреждения получили легковой автомобиль и трактор. Продолжается подворовой обход территории», — написал он.

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Ранее в четверг, 14 марта, под огнем ВСУ также оказался Белгород. В результате террористического удара националистов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнял, что повреждения получили порядка 25 автомобилей, пять частных домов и здание одного из медицинских учреждений. На место выехали сотрудники подрядных компаний, чтобы закрыть тепловой контур.