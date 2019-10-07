Трагедия под Белгородом: неизвестный насмерть сбил троих велосипедистов

По словам представителя регионального УМВД, «проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, который, по предварительным данным, совершил наезд на троих велосипедистов и скрылся с места ДТП».

Стало известно, что велосипедистами были мать и двое детей 11 и 12 лет.

Следственная оперативная группа приступила к работам на месте происшествия, сообщил сайт RT.