Посадка самолета в Лондоне едва не обернулась трагедией. Видео

Сильный шторм едва не стал причиной трагедии при посадке самолета авиакомпании British Airways в аэропорту Хитроу в Лондоне. Как сообщило издание Daily Mail, воздушное судно после касания шасси посадочной полосы стало раскачиваться в разные стороны и едва не перевернулось.

На видео видно, как самолет также едва не зацепил хвостовой частью асфальт. Затем пилоты приняли решение взлететь и уйти на второй круг посадки.

В последние несколько дней Великобританию накрыли два шторма — «Кори» и «Малик».

В Новгородской области истребитель-перехватчик МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Экипаж воздушного судна остался невредим, на земле также обошлось без жертв и разрушений.

Также ранее военный вертолет Ми-8 жестко сел на лед реки Волга в Ульяновской области. На борту во время жесткой посадки находились три члена экипажа. Один из них погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.