Происшествия 26 апреля 2023, 00:36 Toyota вылетела с дороги и насмерть сбила пешехода в Краснодаре

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ДТП произошло в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Там Toyota сбила пешехода. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Краснодару.

Водитель за рулем BMW ехал по улице Алма-Атинской. Во время поворота на улицу Харьковскую он не уступил дорогу Toyota, из-за чего машины столкнулись. В результате второй автомобиль изменил траекторию и вылетел с дороги. Под колеса машины попала женщина-пешеход. Она погибла на месте происшествия.