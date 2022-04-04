Toyota врезалась в дерево под Читой. Два человека погибли

Серьезное ДТП произошло в поселке Атамановка под Читой в воскресенье, 3 апреля. Автомобиль Toyota Allion влетел в дерево. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. Он перевозил троих пассажиров. Мужчина не справился с управлением и влетел в дерево на полном ходу. В результате он скончался, как и его 34-летняя пассажирка. Двое других людей получили серьезные травмы. Их госпитализировали в серьезном состоянии.