Происшествия 23 марта 2023, 00:27 Toyota въехала в другую иномарку в Самаре. Пострадал ребенок

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ДТП произошло в Октябрьском районе Самары 21 марта. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

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Как удалось выяснить, 34-летняя женщина за рулем Toyota направлялась по улице Мичурина. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в Hyundai, за рулем которого находился 22-летний водитель. В результате травмы получила четырехлетняя девочка, которая ехала в первой иномарке.