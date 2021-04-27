Toyota Land Cruiser и Toyota bВ столкнулись в Ростове-на-Дону

Накануне в Ростове-на-Дону произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и Toyota bB. Очевидцы сообщили, что один из автомобилей перевернулся.

Как пишет rostovgazeta.ru, ДТП случилось на улице Международная. В результате столкновения внедорожник перевернулся. По данным телеграм-канала Don Mash, внедорожником управлял отец бывшего заместителя мэра города по кадровым вопросам.

Отец чиновника утверждает, что не он является виновником аварии. В настоящее время он находится в больнице с травмами.