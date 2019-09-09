Toyota и Mitsubishi столкнулись в Удмуртии. Погибли два человека

Уточняется, что авария произошла на 208-м километре автодороги М-7 «Волга». 29-летний водитель Toyota при попытке обгона врезался в Mitsubishi. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и потерял управление. Не исключается, что он был пьян.

В итоге виновник столкновения и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Автомобилист, сидевший за рулем Mitsubishi, доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.