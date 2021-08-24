Toyota Corolla сбила ребенка на пешеходном переходе в Хабаровском крае

В Бикине Хабаровского края водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе девятилетнего ребенка. По предварительным данным, мужчина был пьян. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«На пересечении улиц Лазо и Титова водитель, управлявший автомобилем марки Toyota Corolla, сбил на пешеходном переходе девятилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался. Предварительно, водитель 1984 года рождения находился в состоянии опьянения», — сообщили в ведомстве.

Место происшествия осмотрел исполняющий обязанности Бикинского городского прокурора Павел Иванов. Сейчас прокуратура проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Где сейчас находится водитель, не уточняется.