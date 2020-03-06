Товарный поезд сбил екатеринбурженку насмерть

По данным информагентства, горожанка попала под колеса товарного поезда на 1809 километре перегона Екатеринбург-Сортировочный — Екатеринбург-Пассажирский. Отмечается, что пострадавшая шла по железнодорожным путям в неположенном месте. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, столкновения не удалось избежать. Женщина умерла на месте.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники локомотивной бригады, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты», — рассказала старший помощник руководителя регионального СУ на транспорте СК Наталья Шандровская.