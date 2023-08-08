Эксклюзив 08 августа 2023, 22:19 «Торопилась к детям». Муж сбитой электровелосипедом москвички рассказал подробности аварии Муж погибшей от электровелосипеда москвички Александр рассказал, что жена умерла от тромба Freepik

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Стали известны подробности гибели москвички, которую сбил курьер на электровелосипеде. Супруг погибшей рассказал «360», что его жена скончалась в больнице спустя три дня после аварии. Причиной, по его словам, стало неправильное лечение.

ДТП произошло в центре столицы на Нижней Красносельской улице. Курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Водитель решил, что лучше скрыться с места происшествия, и даже не вызвал пострадавшей скорую.

В столичной прокуратуре сообщили, что женщина скончалась от полученных травм в больнице. Ее муж Александр рассказал подробнее, от чего умерла его супруга. После ДТП у женщины диагностировали перелом ноги со смещением. В больнице ей сделали операцию, а затем врачи обнаружили тромб.

«Это больше ошибка врачей. <…> Врачи делали УЗИ и обнаружили тромб. И некий человек, который занимается этими всеми делами, выбрал метод уколов. <…> И в пятницу вечером она написала, что ложится спать, а в субботу в 01:30 она умерла. У нее печень, почки отказали, то есть тромб улетел, попал в легкие, в сердце», — поделился собеседник «360».

У погибшей женщины остались две дочери. В тот вечер, когда произошел несчастный случай, она возвращалась домой с работы. По словам Александра, его супруга «торопилась к детям». Близкие и знакомые описали ее как оптимистичного и жизнерадостного человека, у которого были большие планы на жизнь.

Курьера, который ее сбил, выследили по камерам видеонаблюдения и задержали. Сейчас он находится под стражей.