08 августа 2023, 22:19
«Торопилась к детям». Муж сбитой электровелосипедом москвички рассказал подробности аварии
Муж погибшей от электровелосипеда москвички Александр рассказал, что жена умерла от тромба
Стали известны подробности гибели москвички, которую сбил курьер на электровелосипеде. Супруг погибшей рассказал «360», что его жена скончалась в больнице спустя три дня после аварии. Причиной, по его словам, стало неправильное лечение.
ДТП произошло в центре столицы на Нижней Красносельской улице. Курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Водитель решил, что лучше скрыться с места происшествия, и даже не вызвал пострадавшей скорую.
В столичной прокуратуре сообщили, что женщина скончалась от полученных травм в больнице. Ее муж Александр рассказал подробнее, от чего умерла его супруга. После ДТП у женщины диагностировали перелом ноги со смещением. В больнице ей сделали операцию, а затем врачи обнаружили тромб.
«Это больше ошибка врачей. <…> Врачи делали УЗИ и обнаружили тромб. И некий человек, который занимается этими всеми делами, выбрал метод уколов. <…> И в пятницу вечером она написала, что ложится спать, а в субботу в 01:30 она умерла. У нее печень, почки отказали, то есть тромб улетел, попал в легкие, в сердце», — поделился собеседник «360».
У погибшей женщины остались две дочери. В тот вечер, когда произошел несчастный случай, она возвращалась домой с работы. По словам Александра, его супруга «торопилась к детям». Близкие и знакомые описали ее как оптимистичного и жизнерадостного человека, у которого были большие планы на жизнь.
Курьера, который ее сбил, выследили по камерам видеонаблюдения и задержали. Сейчас он находится под стражей.
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