«Тормозов как будто нет» Пострадавший в аварии с блогером Некоглаем рассказал подробности столкновения

В ночь с 5 на 6 мая в Москве столкнулись автомобили Kia Rio и Porsche Panamera, погибли два человека, двое пострадали. Один из выживших Артур Бреус рассказал kp.ru, что авария могла произойти якобы из-за отказавших тормозов.

ДТП стало резонансным, поскольку за рулем Porsche Panamera был известный блогер и стример Некоглай. В его авто врезался Kia Rio, в котором находились четыре человека. Водитель погиб на месте, один из пассажиров погиб позже в больнице, другой до сих пор находится в коме. Артур Бреус получил серьезные переломы и только что выписался из больницы. По его словам, авария произошла из-за отказа тормозов.

«Олег решил в «шашечки» на дороге поиграть, я просил его прекратить. Скорость была приличная, я крикнул «Тормози!», а он в ответ — что не может, тормозов как будто нет. Мы пролетели один перекресток, второй, на третьем влетели в чью-то машину. Я отключился», — рассказал Бреус.

Он добавил, что не стоит верить публикациям в СМИ о том, что водитель был под действием наркотиков.

«Не верьте тому, что про Олега пишут: мол, с наркотиками связан был. Он ничего, кроме „травки“ никогда не пробовал. Он нормальный парень. Был», — уверяет Артур.

Блогер Некоглай, находившийся в Porshe, получил сотрясение мозга. Полиция сейчас выясняет детали ДТП, версия с отказавшими тормозами пока не подтверждена.