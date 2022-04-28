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    28 апреля 2022, 15:31

    Торговый центр загорелся в Тюменской области. Видео

    Торгово-выставочный центр «Гагаринский» загорелся в Ишиме в Тюменской области

    Максим Зинкин

    Крыша торгово-выставочного центра «Гагаринский» загорелась в городе Ишиме Тюменской области. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба городской администрации.

    Общая площадь торгового центра составляет 3290 квадратных метров, на его территории расположено 89 бутиков. Ежедневная проходимость ТЦ составляет до 1200 человек.

    К месту происшествия прибыли экстренные службы.

    «Крыша здания горит по периметру. Причины пожара выясняются. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды Водоканала и САХ», — сообщили в администрации.

    Работу спасателей осложняет сильный ветер, на месте трудятся не менее шести пожарных расчетов, для ликвидации очага возгорания прибыла автовышка. Информации о пострадавших не поступало.