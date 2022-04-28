Торговый центр загорелся в Тюменской области. Видео

Крыша торгово-выставочного центра «Гагаринский» загорелась в городе Ишиме Тюменской области. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба городской администрации.

Общая площадь торгового центра составляет 3290 квадратных метров, на его территории расположено 89 бутиков. Ежедневная проходимость ТЦ составляет до 1200 человек.

К месту происшествия прибыли экстренные службы.

«Крыша здания горит по периметру. Причины пожара выясняются. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды Водоканала и САХ», — сообщили в администрации.

Работу спасателей осложняет сильный ветер, на месте трудятся не менее шести пожарных расчетов, для ликвидации очага возгорания прибыла автовышка. Информации о пострадавших не поступало.