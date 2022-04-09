Торговый центр загорелся в Усинске

Пожар произошел в торговом центре «Северное сияние» в Усинске. Информация об это есть на сайте ГУ МЧС по республике Коми. По данным спасателей, никто не пострадал.

Возгорание произошло на улице Нефтяников. Данные об этом поступили в МЧС в 3:45. На место направили «силы и средства Усинского пожарно-спасательного гарнизона».

По данным ТАСС, торговый центр расположен на первом этаже жилого дома. Потребовалась эвакуация жильцов.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит помещение ТЦ „Северное сияние“ на площади, предварительно, 200 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома. Незамедлительно пожарные приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей», — рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС по республике Коми.

На месте пожара работают более 40 человек и 16 спецмашин.