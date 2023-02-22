22 февраля 2023, 13:19
Торговый центр загорелся в Шебекино после обстрела ВСУ
Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ в Шебекино после обстрела со стороны ВСУ
Торговый центр загорелся в городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ. Кадры появились в соцсетях. Судя по видео, крыша здания охвачена огнем.
«Последствия прилета в Шебекино только что. Снова есть разрушения в торговом центре!» — написали в городском Telegram-канале.
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Сообщается, что подписчик, приславший фото, снимал из автобуса. По его словам, водитель подобрал людей, бежавших от рынка, в районе которого зафиксировали прилет.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел Шебекино украинскими боевиками. По предварительной информации, никто не пострадал. О пожаре в торговом центре и разрушениях конкретно в районе рынка он не сообщил. Однако констатировал, что есть разрушения гражданских объектов.
«Снаряды попали по частному сектору — в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады», — написал Гладков в Telegram-канале.
Оперативные службы проводят подомовой обход территории.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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