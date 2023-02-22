Происшествия 22 февраля 2023, 13:19 Торговый центр загорелся в Шебекино после обстрела ВСУ Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ в Шебекино после обстрела со стороны ВСУ губернатора Белгородской области / Telegram

Читать 360tv в

Торговый центр загорелся в городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ. Кадры появились в соцсетях. Судя по видео, крыша здания охвачена огнем.

«Последствия прилета в Шебекино только что. Снова есть разрушения в торговом центре!» — написали в городском Telegram-канале.

Реклама

Сообщается, что подписчик, приславший фото, снимал из автобуса. По его словам, водитель подобрал людей, бежавших от рынка, в районе которого зафиксировали прилет.

Реклама

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел Шебекино украинскими боевиками. По предварительной информации, никто не пострадал. О пожаре в торговом центре и разрушениях конкретно в районе рынка он не сообщил. Однако констатировал, что есть разрушения гражданских объектов.

«Снаряды попали по частному сектору — в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады», — написал Гладков в Telegram-канале.

Оперативные службы проводят подомовой обход территории.