Торговый центр загорелся в Ростове-на-Дону

Крупный пожар вспыхнул на территории торгового центра «Янтарный» в Ростове-на-Дону. На место прибыли пожарные, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным главка, пожар разгорелся в ночь на среду, 17 августа. Возгорание началось в складском помещении торгового центра, расположенного на Днепропетровской улице. На открытой площадке загорелись поддоны с прессованной бумагой.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные тушат огонь по второму рангу сложности. Для борьбы с огнем привлекли 69 человек и 23 единицы техники.

Все причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. Информации о пострадавших не поступало.

Ростовскую область продолжают терзать лесные пожары. Площадь огня в Усть-Донецком районе увеличилась почти вдвое. Как заявили в МЧС, огонь охватил уже 252 гектара земли. Природный пожар начался в понедельник, 15 августа, на территории Нижнекундрюченского участкового лесничества.