Эксклюзив 11 января 2024, 13:10 Здание загорелось в Новой Москве Источник «360»: на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве загорелось здание Freepik

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В поселении Сосенское в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова 11 января произошел пожар в здании. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Адмирала Корнилова в районе дома № 63. Пожарно-спасательное подразделение на месте работают», — уточнили в пресс-службе МЧС.

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В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.

По данным собеседника «360», рядом расположена автозаправка. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Ранее в Москве потушили крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Источник «360» сообщил, что обрушилась кровля.