Происшествия 25 декабря 2022, 10:55 Торговый центр загорелся в Краснодарском крае МЧС: площадь возгорания ТЦ в станице Тбилисская составила тысячу квадратных метров

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Пожар произошел в торговом здании в станице Тбилисская в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба управления главка МЧС по региону.

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По предварительной информации, здание, расположенное по Октябрьской улице, является торговым центром. Площадь распространения огня составила тысячу «квадратов».

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Прибывшие на место пожарные провели разведку тремя звеньями газодымной службы, после чего локализовали возгорание. Эвакуацию не проводили, пострадавших при пожаре нет.

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Всего при ликвидации огня задействовали 18 единиц техники и 63 человека.

В ночь на воскресенье также загорелся ночной клуб во Владивостоке. Пожар начался из-за действий шумной компании, праздновавшей день рождения приятеля. Выпущенный фейерверк поджег потолок, посетители успели выйти на улицу.

Следственный комитет по факту пожара завел уголовное дело.