Торговый центр загорелся на востоке Москвы — источник | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

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Viber Торговый центр загорелся на востоке Москвы — источник Источник «360»: крыша торгового центра загорелась на востоке Москвы РИА «Новости»

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Здание торгового центра загорелось на улице Новогиреевской на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

UPD: В МЧС информацию о пожаре не подтвердили.

По его словам, пожар начался на крыше здания. Речь идет о небольшом двухэтажном торговом центре, где располагаются несколько магазинов, аптеки и дискаунтеры. Официального названия у торговой точки нет.

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