На 32-м километре Московской кольцевой автодороги загорелся торговый центр, сообщил «360» источник в экстренных службах столицы. По предварительным данным, в ТЦ «Шелковый путь» горит склад.

По данным источника, на место выехали несколько пожарных расчетов. На фото, которое прислали в редакцию через приложение «Мобильный репортер», видно, как поднимаются клубы дыма. Снимок сделан с камеры внешнего наблюдения.

Источник фото: телеканал «360»

Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.