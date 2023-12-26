Эксклюзив 26 декабря 2023, 09:45 Торговый центр загорелся на юго-западе Москвы Источник «360»: в Москве на улице Вавилова произошло задымление в ТЦ РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Юго-Западном округе Москвы на улице Вавилова произошел пожар в торговом центре. На место прибыли огнеборцы, сообщил источник «360».

По его данным, во вторник утром очевидцы заметили серый дым на крыше двухэтажного административного здания. Прибывшие на место спасатели выявили очаг возгорания на первом этаже торгового центра — горел кондиционер. Огонь потушили на площади в один квадратный метр. Затем специалисты отправились проверять верхний этаж здания и крышу.

Реклама

По словам собеседника «360», посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Накануне в московском районе Чертаново начали эвакуировать школу № 5 после сообщения о пожаре. Спасатели установили, что в спортзале на втором этаже вспыхнул проектор.