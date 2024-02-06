Эксклюзив 06 февраля 2024, 09:36 Торговый центр загорелся на юге Москвы Источник «360»: в Даниловском районе Москвы произошел пожар в ТЦ «Ривьера» Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская произошло возгорание в торговом центре. На место выехали спасатели, сообщил источник «360».

По его данным, пожарная сигнализация сработала 6 февраля в 09:14. Загорелась лицевая сторона здания торгового центра с первого по третий этаж.

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На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить.

Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

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