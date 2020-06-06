Торговый центр вспыхнул в Башкирии

Торговый центр «Лекс» загорелся в Октябрьском, Башкирия. Огонь вспыхнул на втором этаже здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар начался 6 июня, в 14:55 по местному времени (12:55 по Москве). Загорелось двухэтажное кирпичное здание в проезде Островского.

Из окон на втором этаже и на крыше были видны языки пламени. Густой клуб дыма поднимался в небо.

Из ТЦ эвакуированы 35 человек.

К месту ЧП приехали пожарно-спасательные подразделения от МЧС России по Республике Башкортостан. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушение задействованы семь единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России.

По предварительным данным, площадь возгорания — 300 квадратных метров. Открытое горение на этой площади локализовали в 16:14 (14:15 по Москве), сообщил Рамиль Файзуллин, заместитель начальника 12-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Причина возгорания тоже не называется.