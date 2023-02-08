Происшествия 08 февраля 2023, 23:37 Торговый центр «Современник» загорелся в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в торговом центре «Современник» произошел пожар, передает «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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В ведомстве уточнили, что в подвальном помещении ТЦ возникло короткое замыкание, что и привело к возгоранию. Пламя охватило площадь в 10 «квадратов». До прибытия спасателей из здания эвакуировались 10 человек. К тушению привлекли 14 единиц спецтехники и 49 пожарных. Информации о пострадавших не поступало.