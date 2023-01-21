Эксклюзив 21 января 2023, 18:28 Торговый центр на юго-западе Москвы эвакуировали из-за пожара Источник «360»: посетителей ТРЦ на юго-западе Москвы эвакуировали из-за пожара РИА «Новости»

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Посетителей торгово-развлекательного центра на Куликовской улице в Москве эвакуировали из-за пожара. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже ТРЦ. Из вытяжки валил черный дым, уточнил источник. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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UPD: при проверке выяснилось, что в техническом помещении в системе вентиляции произошло короткое замыкание. Огонь успел распространиться на площади четыре квадратных метра. Сотрудники потушили его самостоятельно, добавил источник. По его словам, из-за внештатной ситуации из здания вывели 100 человек.

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