Происшествия 04 мая 2023, 16:04 Торговый центр «Илин Энэр» загорелся в Якутске

Читать 360tv в

Сообщение о пожаре в торговом центре «Илин Энэр» поступило накануне спасателям Якутского Пожарно-спасательного гарнизона. Об этом написал «Царьград».

До прибытия пожарных на место ЧП пламя с крыши здания перекинулось на балконы стоящего рядом жилого многоквартирного дома. В ликвидации огня принимали участие 79 человек и 16 единиц техники.

Реклама

Из горящего помещения спасатели эвакуировали 20 человек. Одного пострадавшего передали медикам. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.