Происшествия 30 марта 2024, 17:48 Торговый центр эвакуировали на юго-востоке Москвы ТЦ «Миля» эвакуировали на юго-востоке Москвы из-за угрозы минирования РИА «Новости»

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Из-за угрозы минирования на юго-востоке Москвы эвакуировали торговый центр «Миля» неподалеку от станции метро «Жулебино». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Посетители рассказали, что их попросили экстренно покинуть торговый комплекс из-за угрозы минирования. В настоящее время здание проверяют.

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«Дядя ходил и орал в громкоговоритель: „Угроза взрыва! Выходим через запасные выходы! Быстро-быстро!“ — отметил один из очевидцев в местном чате.

Ранее в субботу из многофункционального офисного центра в поселке Внуково эвакуировали 86 человек. Причиной стала обнаруженная записка от неизвестного о том, что находящимся внутри здания угрожает опасность. Место проверили кинологи, никаких опасных веществ и предметов не обнаружили.