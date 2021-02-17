Торговый павильон загорелся в Самаре

В Самаре произошел пожар на продуктовом рынке. Огонь охватил минимум 200 квадратных метров площади. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.

Информация о пожаре в Кировском районе города поступила в 19:39 17 февраля, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«По прибытию подразделений было установлено, что происходит горение <…> на площади 200 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Огонь охватил дом № 78 по Магистральной улице. Там находится торговый павильон. По данным РИА «Новости», пламя распространилось на площади в 1500 «квадратов».

Для тушения пожара привлекли 110 человек и 40 единиц, в том числе 74 специалиста МЧС и 24 единицы техники ведомства. Данных о пострадавших нет.

Этим же вечером в Краснодаре загорелись складские помещения. Изначально огонь возник в двух из них, а потом охватил тысячу квадратных метров площади.