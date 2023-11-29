Эксклюзив 29 ноября 2023, 23:22 Торговый павильон загорелся на Преображенском рынке Москвы Источник «360»: на территории Преображенского рынка в Москве загорелся павильон Freepik

Читать 360tv в

На территории Преображенского рынка в Москве зафиксировали возгорание. Об этом «360» сообщил источник.

По его данным, загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших и ущербе не поступало. Также пока нет данных, что стало причиной возгорания.

Реклама

Вечером в среду, 29 ноября, в Москве в районе Царицыно загорелся двухэтажный паркинг. Возгорание началось на первом этаже, однако прибывшим пожарным пришлось тушить уже два уровня паркинга. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь локализовали в одном из боксов.