Происшествия 29 июня 2023, 15:01 Торговый павильон загорелся на Ленинградском вокзале в Москве Дептранс Москвы: торговый павильон загорелся на Ленинградском вокзале

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Сильное задымление возникло сегодня, 29 июня, в бургерной на Ленинградском вокзале, сообщил в Telegram-канале дептранс Москвы.

Кадрами с места событий поделились очевидцы. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.

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На место прибыли оперативные службы города. Пожар в бургерной локализовали на площади в 20 квадратных метров.

На работу станции метро «Комсомольская» происшествие не повлияло.

Северная транспортная прокуратура проведет проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее транспортная полиция задержала двух подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов в Москве в районе станций Москва-Товарная-Павелецкая — Варшавская.