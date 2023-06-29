29 июня 2023, 15:01
Торговый павильон загорелся на Ленинградском вокзале в Москве
Дептранс Москвы: торговый павильон загорелся на Ленинградском вокзале
Сильное задымление возникло сегодня, 29 июня, в бургерной на Ленинградском вокзале, сообщил в Telegram-канале дептранс Москвы.
Кадрами с места событий поделились очевидцы. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.
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На место прибыли оперативные службы города. Пожар в бургерной локализовали на площади в 20 квадратных метров.
На работу станции метро «Комсомольская» происшествие не повлияло.
Северная транспортная прокуратура проведет проверку обстоятельств произошедшего.
Ранее транспортная полиция задержала двух подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов в Москве в районе станций Москва-Товарная-Павелецкая — Варшавская.
РЖД
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