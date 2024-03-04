Важное 04 марта 2024, 15:03 Торговые здания получили повреждения при атаке ВСУ на Курскую область Старовойт: при атаке ВСУ на Курскую область пострадали здания объектов торговли Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Повреждения получили здания объектов торговли и один частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли село Гуево Суджанского района. Пострадавших в результате атаки нет. Однако повреждения получили строения.

Реклама

«Значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте», — подчеркнул Старовойт.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. ВСУ обстреляли поселок Теткино 1 марта. Власти региона зафиксировали пять прилетов. Пострадавших нет.

В этот же день ВСУ атаковали села Дарьино, Николаево-Дарьион и Сверловка. Губернатор Курской области уточнил, что в результате обстрела украинских боевиков повреждения получили линии электропередач. Из-за этого часть местных жителей временно осталась без света.