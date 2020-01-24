Торговые ряды вспыхнули в подмосковном Быкове на 450 «квадратах»

Пожар произошел в Московской области, в поселке Быково. Там огонь охватил 450 квадратных метров торговых рядов.

«На улице Праволинейная локализован пожар на площади 450 квадратных метров в 06:14», — рассказали «360» в пресс-службе МЧС России по Московской области.

На место ЧП приехали 39 человек. Они потушили открытый огонь, но работы еще продолжаются. Рен ТВ написал, что испорчены кровля и некоторые внутренние помещения. В МЧС уточнили, что никто не пострадал и не погиб.