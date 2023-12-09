Происшествия 09 декабря 2023, 11:37 Торговые павильоны загорелись в Брянске МЧС: спасатели локализовали пожар в торговых павильонах в Брянске Пресс-служба МЧС по Брянской области

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Утром 9 декабря на улице Мичурина в Брянске загорелись торговые павильоны. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали пожар, сообщили в пресс-службе главка ведомства по Брянской области.

Информация о возгорании в Володарском районе города поступила в экстренные службы в 09:22. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в одноэтажных павильонах, примыкающих друг к другу.

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К тушению пламени привлекли спасателей и сотрудников газодымозащитной службы. Около 09:50 пожар локализовали, добавили в МЧС.

В субботу пожар произошел в частном доме в Челябинской области, погибли двое детей. Жертвами пожара в многоэтажке в Москве стали два человека.