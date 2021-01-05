Торговые павильоны загорелись под Владимиром на площади 800 кв. метров

Пожар произошел в поселке Мстера Вязниковского района.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном кирпичном здании с торговыми павильонами на площади 800 квадратных метров», — приводит агентство слова своего собеседника.

По предварительным данным пострадавших при пожаре нет. К тушению огня привлечены 45 человек и 16 единиц техники, уточнила «Газета.ru».

Накануне вечером сильный пожар начался в квартире многоэтажного дома на улице Болотниковская на юге Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, в результате происшествия пострадал ребенок. В столичном главке МЧС сообщили, что заявка о возгорании поступила в 21:12. Когда спасатели прибыли на место, то огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. «360» опубликовал видео с места событий.